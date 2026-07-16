Es kann nicht sein, dass im Krieg Arbeiter auf Arbeiter schießen!

In der Bild-Zeitung erschien ein Artikel von Ex-Verfassungsrichter Peter Müller (CDU). Er fordert die Parteien auf, die sogenannte Brandmauer gegen die AfD abzubauen. ... Nur dass Herr Höcke laut Gerichtsurteil als „Faschist“ bezeichnet werden darf, erwähnt er nicht. Auch nicht, wie viele Höckisten in der AfD sind. Wir brauchen keinen Verführer wie Herrn Höcke.

Herr Höcke, der Frontmann der Neofaschisten in der AfD, formuliert es so, dass es statt der antifaschistischen Tradition einer erinnerungspolitischen Wende um 180° bräuchte, denn es sei falsch, dass Hitler als absolut böse dargestellt wird. Vielmehr gehe es um die Bewahrung der Grundlagen für eine tausendjährige Zukunft Deutschlands. Dazu sei ein Remigrationsprojekt notwendig, um kulturfremde Menschen mit wohltemperierter Grausamkeit zu deportieren. „Man müsse dazu auch leider ein paar Volksteile verlieren, ein Aderlass, der für einen vollständigen Sieg der AfD nötig sei …“

Was will Herr Höcke an die Stelle des Parteiensystems setzen? „Die Sehnsucht der Deutschen nach einer geschichtlichen Figur, welche einst die Wunden im Volk wieder heilt, die Zerrissenheit überwindet und die Dinge in Ordnung bringt, ist tief in unserer Seele verankert.“ Der Ruf nach einem starken Mann, womit er nur einen faschistischen Führer meinen kann! …

Die einzige Alternative für Deutschland und die Welt ist der echte Sozialismus. Die AfD ist keine Partei des Ostens, keine Partei der Arbeiter, sondern eine Partei des Kapitals! Die Zukunft wird zeigen, dass die Marxisten in Deutschland recht haben! (Quelle: RF).