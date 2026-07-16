Geschäftsmodell „Kapitalismus“ ist gescheitert

Also aus weniger Arbeitern mehr herausholen. Ohne Rücksicht auf die Arbeitsplätze und die Region. Mit Vollgas hinein in den chinesischen Markt, in die Vernichtungsschlacht der internationalen Monopole. Diese Denkweise teilen auch die Vorstände von Toyota, Stellantis und BYD.

Dabei werden gigantische Werte vernichtet, moderne Werke plattgemacht, die beruflichen Erfahrungen von tausenden Beschäftigten weggeschmissen und der Jugend die Zukunft verbaut. Gescheitert ist hier nicht ein VW- oder AUDI-Geschäftsmodell, sondern das „Geschäftsmodell Kapitalismus“. Die Beschäftigten in der Automobilindustrie sind gut beraten, im Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz ihre eigene Rechnung aufzumachen.