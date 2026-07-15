Gratulation zur Abwahl von Norbert Emmerich (AfD) als 2. Bürgermeister!

Emmerich hatte sich hinter die provokative, volksverhetzerische Aktion seiner AfD-Kreisvorsitzenden Enxhi Seli-Zacharias gestellt. Sie hatte in Gelsenkirchen-Ückendorf Menschen, denen sie einen südosteuropäischen Migrationshintergrund unterstellte, Schaufel und Besen in die Hand gedrückt, um die Straße zu fegen. Sie stachelte zum Rassenhass auf, indem sie erklärte: „Diese Roma-Dörfer müssen hier weg.“ Die Aktion wurde gefilmt und von der AfD online gestellt.



Dass sich Emmerich nicht nur hinter die Aktion stellte, sondern auch noch Stadtdechant Markus Pottbäcker und Pastor Steinrötter für deren völlig berechtigte Kritik an dieser Anstachelung zu faschistischen Pogromen anging, zeigt seine menschenverachtende, faschistische Geisteshaltung.



„Ich gratuliere den demokratischen Kräften im Stadtrat zur erfolgreichen Abwahl von Norbert Emmerich als stellvertretender Bürgermeister! Das ist ein wichtiger Erfolg und revidiert die Schande, dass er im Dezember 2025 mit drei Stimmen mehr, als die AfD Sitze im Rat hatte, gewählt wurde. Wir arbeiten aktiv mit in dem antifaschistischen Bündnis, das sich in Gelsenkirchen unter dem Motto „Alle zusammen gegen den Faschismus!“ erfolgreich zusammengeschlossen hat.



Denn wir sind überzeugt, dass es die richtige Lehre aus dem Jahr 1933 ist, dass Christen, Sozialdemokraten und Kommunisten gemeinsam gegen den Faschismus kämpfen müssen. Deshalb haben wir uns auch an den Anti-AfD-Parteitagsprotesten in Erfurt … beteiligt und fordern weiterhin entschieden das Verbot der AfD!“, so Eva Wanneck, Kreisvorsitzende der MLPD Gelsenkirchen-Gladbeck.