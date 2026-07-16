Herbstreise zur Kranichrast vom 11. bis 16. Oktober 2026

Besonders beeindruckend ist das Schauspiel, wenn Hunderte von Kranichen in geordneten Reihen über den Himmel ziehen — ein wahres Naturerlebnis voller Anmut und Präzision, welches die erstaunliche Koordination und Kommunikation dieser Vögel zeigt.

In den Langenhägener Seewiesen in Mecklenburg-Vorpommern lässt sich dieses Schauspiel in aller Ruhe genießen. Seit der Wiedervernässung des Gebiets rasten hier jedes Jahr im Herbst bis zu 3.000 Kraniche in den flach überstauten Wiesen. Unsere Reiseleitung Ilona führt euch zu den besten Beobachtungsstellen. Ein Beobachtungsstand ermöglicht wetterunabhängige Vogelbeobachtungen. Besonders eindrucksvoll sind die Morgen- und Abendstunden — wenn die Kraniche bei Sonnenaufgang zu den Feldern aufbrechen und bei Sonnenuntergang zu ihren Schlafplätzen zurückkehren.

Es sind Momente der Stille und Verbundenheit mit der Natur, wenn man das Flügelschlagen und das charakteristische Trompeten der Kraniche hört. Das Schutzgebiet Langenhägener Seewiesen bietet zahlreichen Tier- und Pflanzenarten ideale Lebensbedingungen und zählt zu den wertvollsten Naturschutzgebieten der Region. Zugleich ist es einer der bedeutendsten Sammel- und Schlafplätze für Kraniche, die sich dort auszuruhen und Nahrung finden auf ihrem Weg in den Süden.

Auch für Fotografen bietet die Kranichrast eindrucksvolle Motive und besondere Schnappschüsse. Zugleich macht uns dieses Naturschauspiel die Bedeutung des Schutzes von Artenvielfalt und Lebensräumen bewusst. Aber auch hier macht sich die globale Umweltkatastrophe bemerkbar. Im letzten Jahr starben ca. 30.000 Kraniche an Viruserkrankungen, die ihren Ursprung in der Massentierhaltung haben.

Ihr übernachtet im schönen Ferienpark Plauer See in der Mecklenburgischen Seenplatte. Er liegt mitten im Landschaftsschutzgebiet umgeben von Wald und Wasser.

Das Reiseprogramm beinhaltet

Gruß vom Haus – Buch „Reise der Kraniche“

5 Übernachtungen mit Frühstück

5 Mal leckeres Abendbüfett

Beobachtung der Kranichrast auf den Langhägener Seewiesen

Geführte Tour zur Kranichbeobachtung ab Federow

Besuch des Naturparkzentrum Karower Meiler

Besuch des Natur- und Freizeitparks mit Wolfsfreigehege

Glühwein oder Punsch zum Aufwärmen

Freie Nutzung der Sauna mit Bademantel und Saunatuch

Bowlingabend

Kein Einzelzimmerzuschlag!

Optional: Tagesausflug nach Güstrow mit Besuch des Barlachmuseums und der Domkirche

Alle Ausflüge werden mit Privat-PKWs durchgeführt.

Preis pro Person für die Reise

Hotelzimmer 480 €

Gruppenhaus ohne Bettwäsche und Handtücher 370€

Anmeldungen an

reisen@people-to-people.de

0209 1776560

www.people-to-people.de