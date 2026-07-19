Herzlichen Glückwunsch an Christopher!

Wir freuen uns, dass du gegen DHL vor Gericht gewonnen hast. Du konntest alle Angriffe 1. Freistellung, 2. ordentliche Kündigung, 3. fristlose Kündigung und 4. Antrag auf gerichtliche Aufhebung des Arbeitsvertrags zurückweisen. Super. DHL hat wohl gedacht, viel hilft viel, aber Solidarität ist halt doch stärker!

"Kein Transport für Völkermord" finden wir genau richtig. Wir werden nicht nachlassen in der Solidarität mit Gaza und Palästina!

Für die Mahnwache Ostalb für Palästina in Schwäbisch Gmünd

Marianne Kolb