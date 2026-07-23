Hitzestreik in Moskauer Industriebäckerei

Dieses enthält das Recht, „sich zu weigern, unter lebensbedrohlichen und gesundheitlichen Bedingungen zu arbeiten, bis die Gefahr beseitigt ist“.



Grund waren Temperaturen um die 39 Grad sowie schlechte Arbeitssicherheit und Hygiene – faktisch ein Hitzestreik. Mutig sprechen mehrere Kolleginnen und Kollegen ihren Protest in die Kamera. Das kurze Video und die solidarischen Kommentare darunter sind sehenswert! (Im Browser, meist oben rechts, „Seite übersetzen …“ einstellen von Russisch auf Deutsch!) Hier das Video!