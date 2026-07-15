Niedrigwasser im Rhein trifft Industrieproduktion

Am Freitagabend, den 10. Juli versammelten sich Hunderte Menschen in Rom vor dem Gebäude der FAO (Food and Agriculture Organization), der Welternährungsorganisation der UNO, die ihren Sitz in Rom hat. Die Demonstranten forderten, die UNO müsse den Druck auf die USA erhöhen, damit die seit Jahrzehnten andauernde Blockade von Kuba gestoppt wird. Der Treibstoffmangel durch die Blockade führe zu massiven Versorgungsmängeln in der Lebensmittelversorgung der Menschen, weil diese nicht transportiert und verteilt werden könnten. Diese Blockade wurde in den letzten Monaten durch einen massiven Stromausfall noch verschärft, was zu anhaltenden Stromausfällen führte und das tägliche Leben von Millionen von Menschen, einschließlich des Betriebs von Krankenhäusern, Schulen und des öffentlichen Nahverkehrs, stark beeinträchtigte