Hitzewelle
Niedrigwasser im Rhein trifft Industrieproduktion
Unter anderem aufgrund der Hitzewellen und Trockenheit in den letzten Wochen ist der Rhein-Pegel drastisch gesunken. Der Wasserstand an der wichtigen Engstelle Kaub nahe Koblenz wird nach Prognosen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes heute deutlich unter die Marke von 50 Zentimetern fallen. Das bisherige Rekordtief wurde im Oktober 2018 mit 25 Zentimetern erreicht. Der Rhein gehört zu den meistbefahrenen Binnenwasserstraßen der Welt. Thyssenkrupp Steel meldete am Dienstag: „Unsere Hochofenproduktion haben wir aufgrund der leicht eingeschränkten Rohstoffversorgung vorsorglich etwas gedrosselt … Unsere eigene Schubschifffahrt wurde aufgrund der niedrigen Pegelstände eingestellt.“