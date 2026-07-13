Südkorea
Hyundai Arbeiter im Teilstreik
Die Arbeiter beim Autokonzern Hyundai Motor Co. haben am Montag einem dreitägigen Teilstreik begonnen. Die Gewerkschaft fordert höhere Bonuszahlungen – angesichts wegweisender Abschlüsse bei Halbleiterunternehmen – sowie Garantien, dass keine Arbeitsplätze durch KI und Roboter verloren gehen. Die Produktionsmitarbeiter des größten südkoreanischen Autoherstellers werden ihre Arbeit bis einschließlich Mittwoch jeweils zwei Stunden vor dem regulären Schichtende niederlegen, nachdem die Lohnverhandlungen in der vergangenen Woche ohne Einigung geendet hatten. Für Mittwoch plant die Metallarbeitergewerkschaft landesweite Proteste.