Fast 1000 Brände gab es in Europa bisher, doppelt so viele wie im Zeitraum 2025. Bereits Ende Juni brannten 134 Hektar Wald im Müritz-Nationalpark (Mecklenburg-Vorpommern) auf einem ehemaligen Panzerschießplatz. Seit Montag brennen weitere 360 Hektar. Starker Wind beschleunigte die Ausbreitung. 400 Einwohner von Granzin wurden evakuiert.

Immer wieder löst alte Munition von militärischen Manövern und Schießübungen in den dünn-besiedelten und waldreichen Gebieten im Müritz-Nationalpark Brände aus. Rund um Neustrelitz waren ab 1945 20 000 Soldaten der Roten Armee stationiert. Die Munition stammt aber auch noch von der Wehrmacht, die sich 1945 auf der Flucht vor der sowjetischen Armee ihrer Waffen und Munition entledigte. 10 000 Hektar des 32 200 Hektar größten Land-Nationalparks Deutschlands sind mit Munition hochgradig verseucht.

Rund 400 Helfer aus Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg und Sachsen sowie das Deutsche Rote Kreuz unterstützen die örtlichen Kräfte, die Meisten ehrenamtlich. Ein Musterbeispiel für die weit verbreitete Hilfsbereitschaft und selbstloses Denken. Ein deutlicher Kontrast zur in der bürgerlichen Gesellschaft von den Herrschenden verbreiteten egoistischen Ideologie, dass sich jeder nur um sich selbst und seinen persönlichen Vorteil kümmern soll. Viele Anwohner bringen Kuchen oder andere Verpflegung und Schilder mit Dankesbotschaften werden aufgehängt.

Auch mit der Hilfe von Löschhubschraubern der Bundeswehr werden die Brände bekämpft, da große Teile des Waldes wegen der Explosionsgefahr nicht betreten werden können. Auch am dritten Tag des Brandes gibt die Feuerwehr noch keine Entwarnung. Aktuell gibt es zwar kaum noch offenes Feuer, aber die Lage bleibt angespannt. Die Brand-Katastrophe ist nur die Spitze des Eisberges regionaler Umweltkatastrophen, die heute durch Kriege wie in der Ukraine, Gaza und im Nahen Osten zum dramatischen Fortschreiten der globalen Umweltkatastrophe beitragen und - gleich, wie sie ausgehen - ungeheuerliche Altlasten für kommende Generationen zurücklassen.