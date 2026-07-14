Mercedes-Benz
Massiver Ausbau der Produktion in Ungarn
Mercedes-Benz hat rund eine Milliarde Euro investiert und erweiterte die Produktionskapazitäten seines Werks am ungarischen Standort Kecskemét um mehr als das Doppelte der ursprünglichen Kapazität. Dadurch könnten bis zu 400.000 Fahrzeuge jährlich hergestellt werden. Kecskemét würde damit nicht nur das größte Autowerk Ungarns, sondern auch die größte Mercedes-Fabrik Europas. Das Ziel von Mercedes-Chef Ola Källenius: Der Anteil der Produktion in europäischen Niedriglohnländern soll von 15 auf 30 Prozent verdoppelt werden. In Deutschland soll dagegen die maximal mögliche Produktion in den nächsten Jahren weiter zusammen gestrichen werden auf 900.000 Fahrzeuge.