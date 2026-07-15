Militarisierung
Zahl der Anträge auf Kriegsdienstverweigerung steil angestiegen
Die Zahl der Anträge auf Kriegsdienstverweigerung hat im ersten Halbjahr 2026 bereits den Vorjahreswert übertroffen. Bis zum 30. Juni seien bereits 5.862 Anträge beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) eingegangen. Im gesamten Jahr 2025 gab es laut dem Bundesamt 3.879 Anträge, 2024 waren es 2.249. Dies ist auch eine gewachsene Proteststimmung gegen die Weltkriegsvorbereitung sowie die Militarisierung der Gesellschaft durch Einführung der Meldepflicht mit dem neuen Wehrdienstgesetz. Die jetzige Zahl übersteigt auch die Zahl vor dem Aussetzen der Wehrpflicht im Jahr 2011, wo 4.348 Anträge auf Kriegsdienstverweigerung erfasst wurden.