Er schrieb, Frankreich verfüge über einen "Kader von höchstem Niveau. Allerdings ohne Franzosen." Rajoys Amtsnachfolger Pedro Sánchez (Sozialistische Partei) konterte: "Es gibt Menschen, die Zugehörigkeit immer noch am Nachnamen, am Geburtsort oder an der Hautfarbe messen. Andere messen sie an der Verbundenheit mit einem Land und dem Willen, zu ihm beizutragen ... Spanien gehört denen, die es lieben und mit Leben erfüllen. Nicht denen, die es mit fremdenfeindlichen Äußerungen in Verruf bringen. Frankreich, wir sehen uns im Halbfinale. Möge der Bessere gewinnen und der Rassismus verlieren."