Neue US-Angriffe auf Iran - Straße von Hormus gesperrt

Das iranische Militär lässt verlautbaren, es habe Warnschüsse auf das zypriotische Schiff abgegeben, weil dieses "eine nicht genehmigte Route" befahren habe. Der faschistische US-Präsident Donald Trumphat ja schon vor einigen Tagen die vereinbarte Waffenruhe für beendet erklärt. Die neuerlichen Angriffe der USA auf Iran sind wohl auf direkten Befehl von Trump erfolgt. 140 Ziele im Iran seien angegriffen worden, darunter Raketen- und Drohnenstellungen, Marineeinrichtungen, Munitionslager, Kommunikationsnetze und Küstenüberwachungsstandorte.

Als Reaktion auf die US-Schläge attackierte Iran nach eigenen Angaben US-Militärbasen in den Golfstaaten und Jordanien. In den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden Angriffe mit Raketen und Drohnen abgewehrt, wie das dortige Verteidigungsministerium mitteilte. Der Katastrophenschutz warnte die Bewohner vor einer Bedrohung durch Raketen. Auch Kuwait meldete Beschuss. In Bahrain ertönten in den frühen Morgenstunden nach Angaben des Innenministeriums Warnsirenen. Die Bewohner wurden aufgerufen, ruhig zu bleiben und einen sicheren Ort aufzusuchen. Das Innenministerium von Katar informierte auf der Plattform X, dass die Sicherheitslage ernst sei. Die Einwohner sollten zu Hause bleiben.

Immer wieder kommt es zu gefährlicher Eskalation des Nahost-Kriegs. Seit der Aufkündigung der Waffenruhe durch Trump sind die aktuellen Angriffe seitens des Hauptkriegstreibers USA die dritte Runde innerhalb einer Woche. Jedes Mal werden mehr Ziele angegriffen. "Zankapfel" ist die Straße von Hormuz bzw. wer sie kontrolliert.