PENEN begrüßt Demonstrationen und Streiks in Deutschland

Die Organisation verschiedener Massendemonstrationen und selbstständiger Streiks in den letzten Wochen durch den Kern des industriellen Proletariats in Deutschland stellt eine bedeutende und hoffnungsvolle Entwicklung dar. Die deutsche Automobilindustrie, wie beispielsweise VW, hat die Schließung von vier großen Werken und die Entlassung von 100.000 Beschäftigten angekündigt. Die Unternehmensleitung des oben genannten Unternehmens erklärt in erpresserischem Ton, dass sie keine ablehnende Entscheidung des Schlichtungsausschusses akzeptieren werde. Angesichts dieser Entwicklung sehen sich die Beschäftigten mit einer Entscheidung konfrontiert, die sie buchstäblich auf die Straße wirft. Es ist sicher, dass die anderen großen Monopole der Automobilindustrie wie Mercedes, Tesla und andere dem Beispiel von VW folgen werden. In den letzten zwei Jahren rückt die deutsche Arbeiterklasse immer mehr in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Entwicklungen. Die Streiks, Kundgebungen und Demonstrationen zwischen 2024 und März 2026 stellten mit fast 17.000.000 Arbeitnehmern, die für ihre Rechte kämpften, einen neuen historischen Rekord für Deutschland dar. Wir bekunden unsere Solidarität mit der gesamten Arbeiterklasse Deutschlands. Wir unterstützen ihre Forderungen und ihren gerechten Kampf. Solidarität und Sieg im Kampf der deutschen Arbeiter!

Die Solidaritätserklärung im pdf-Format

Iordanis Georgiou hat die Solidaritätserklärung ins Deutsche übersetzt und PENEN hat sie mit ihrem Briefkopf gedruckt, unterschrieben und gestempelt