Persönliche Erwartungen an das Buch „Die Lehre von der Denkweise“

Vor nicht allzu langer Zeit las ich in einem Artikel auf Rote Fahne News im Zusammenhang mit dem in Bälde erscheinenden neuen Buch „Die Lehre von der Denkweise“.



Es war da zu dem Buch die Rede davon, dass darin erstmals die Lehre von der Denkweise ausgearbeitet werden würde. Die Aussage erstaunte mich. Das war doch auch schon im 1995 erschienenen Buch „Der Kampf um die Denkweise in der Arbeiterbewegung“ von Stefan Engel, auch erschienen als Nummer 26 im theoretischen Organ der MLPD, REVOLUTIONÄRER WEG (RW), das wesentliche Thema gewesen. Ich ging und gehe vielmehr davon aus, dass in dem neuen Buch das Ganze vertieft, durch neue Facetten angereichert und auf die inzwischen veränderte Weltlage angewendet werden wird.



Nachdem eine Anfrage von mir diesbezüglich kurz, sachlich und überzeugend beantwortet wurde, habe ich mir selbst weitergehend über das neue, bald erscheinende Buch meine Gedanken gemacht.



Ausgegangen bin ich dabei von dem Titel des Buches. Der Titel des RW 26 von 1995 lautete als Taschenbuchausgabe „Der Kampf um die Denkweise in der Arbeiterbewegung“. Kurz zusammengefasst analysiert dieses Werk, wie Denkweisen tiefgreifend den Verlauf des Klassenkampfs und den Aufbau des Sozialismus beeinflussen.



Das neue Buch hat den Titel „Die Lehre von der Denkweise“. In dem neuen Buch werden die nach wie vor hochaktuellen Aussagen des RW 26 vertieft, durch neue Facetten angereichert und auf die inzwischen veränderte Weltlage angewendet.



Es geht da nicht nur um die Denkweise in der Arbeiterbewegung, sondern um die Denkweise der Menschen insgesamt, die klassen- und weltanschaulich übergreifend veränderbar ist, um die es in allen Volksschichten zu kämpfen lohnt. Der Arbeiterklasse, insbesondere dem Industrieproletariat, kommt, so vertritt es die MLPD, die entscheidende Rolle im Klassenkampf zu, so ist es auch wichtig und notwendig, ihr besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Gleichzeitig braucht sie als führende Kraft im Klassenkampf Bündnispartner aus anderen gesellschaftlichen Schichten, insbesondere den Studierenden und kleinbürgerlichen Kreisen. Auch hier ist, wie überall, der Kampf um die Denkweise zu führen, die Lehre von der Denkweise zu verbreiten, anzuwenden und umzusetzen.

Durch die detaillierten Inhalte in der Ankündigung zu dem Buch, die inzwischen veröffentlicht wurden, bin auch ich noch neugieriger auf das Buch geworden als vorher schon, und kann das Buch bereits vor Erscheinen allen nur ans Herz legen.

Stefan Engel, Gabi Fechtner, Monika Gärtner-Engel

Die Lehre von der Denkweise

350 Seiten

Vorverkaufspreise: Taschenbuch: 21,00 Euro, RW-Ausgabe: 19,00 Euro, USB-Stick: 19,00 Euro, Taschenbuch und Stick: 35,00 Euro, RW-Ausgabe und Stick: 32,00 Euro

eBook: 15,99 Euro

Zu bestellen bei:

Verlag Neuer Weg,

Tel.: 0201 25915

vertrieb@neuerweg.de

people-to-people.de

Anmerkung der Redaktion:

Vielen Dank für die Erwartungen an das neue Buch!

In dem Artikel dazu hieß es: "Das Buch arbeitet erstmals die Lehre von der Denkweise allseitig aus."

(https://www.rf-news.de/rote-fahne/2026/nr15/das-neue-buch-die-lehre-von-der-denkweise)

Im Revolutionären Weg 26 wurden dazu wichtige Grundlagen gelegt, aber dieser qualitative Sprung erfolgt mit dem Revolutionären weg 40 "Die Lehre von der Denkweise".