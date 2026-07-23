Reise zu den Frauen der Welt

Mit über 40 Frauen gut besucht war die Veranstaltung von Courage Waiblingen am Freitag, 11. Juli. Die Referentin Monika Gärtner-Engel zog ihre Zuhörerinnen in den Bann: Ausgehend von der Geschichte der internationalen Frauenkonferenzen – von denen eine schon im Jahre 1907 in Stuttgart stattfand – spannte sie den Bogen über die UNO-Konferenzen bis zu den derzeitigen Weltfrauenkonferenzen der Basisfrauen und ermöglichte tiefe Einblicke in die Arbeit von Aktivistinnen verschiedener Länder und Kontinente.

Veränderung geht nur gemeinsam!

Besonders erschütternd war ein Video über die brutale Unterdrückung von Frauen in Afghanistan, aber auch beeindruckend war der unerschütterliche Mut zum Widerstand dieser Frauen. In der anschließenden lebhaften Diskussion kristallisierte sich die Bedeutung der verschiedenen Organisationen der Frauenbewegung heraus, in denen sich Frauen trotz aller Doppelbelastungen zusammenschließen: Veränderung geht nur gemeinsam!



Es entstand die Idee, mit Abordnungen verschiedener Frauengruppen im Herbst am Frauenpolitischen Ratschlag sowohl live als auch online teilzunehmen und dieses Ereignis gemeinsam vorzubereiten.

Hervorzuheben ist noch das hervorragende Buffet, zu dem viele Frauen mit ihren speziellen Leckereien beigetragen hatten.

Hier gibt es den Bericht