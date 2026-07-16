San Francisco: "Stop The AI Race"

Bei der größten Demonstration gegen die Entwicklung von KI in der amerikanischen Geschichte versammelten sich am Samstag rund 350 Protestierende vor der Zentrale von OpenAI, bevor sie zu den Büros von Google DeepMind und Anthropic zogen. Während frühere Proteste vor dem OpenAI-Hauptquartier in San Francisco zu Festnahmen und Strafanzeigen geführt hatten, blieb die Demonstration am Samstagnachmittag ohne Konfrontationen mit der Polizei; sie sperrte sogar Straßen für den Demonstrationszug. Die unter dem Namen „The AI ​​Protest“ organisierte Kundgebung wurde von einem breiten Bündnis aus KI-kritischen Organisationen und Gruppen getragen, darunter Stop The AI ​​Race, QuitGPT, AI Action, PauseAI, Evitable und Stop AI. Neben den entschiedenen Gegnern künstlicher Superintelligenz äußerten viele Demonstranten Besorgnis über die kurzfristigen materiellen Auswirkungen von KI, etwa die Gefährdung heimischer Arbeitsmärkte. Die Demonstranten berichteten, sie bekämen die Auswirkungen der KI in San Francisco bereits zu spüren, da viele Technologieunternehmen kürzlich Massenentlassungen eingeleitet hätten.