Sie reden von Wettbewerb - sie meinen Ausbeutung!

Der Aufsichtsratschef von Mercedes, Brudermüller, sagt: "Es gibt zwei Stellschrauben. Entweder Sie kürzen die Gehälter oder es wird länger gearbeitet für das gleiche Gehalt". So oder so, aus uns soll mehr rausgepresst werden.

Sie sprechen von Wettbewerb, aber es geht um Ausbeutung. Sie kämpfen darum, wer seine Belegschaften am effektivsten ausbeutet. Rein rechnerisch hat jeder Mercedes-Beschäftigte über 800.000 Euro in 2025 erarbeitet! Das reicht ihnen aber nicht. Und sie sind wirklich dreist. Brudermüller sagt ernsthaft: "Länger zu arbeiten, leiste einen Beitrag, im hohen Alter gesund und aktiv zu bleiben." Wie nett, dass er trotz Geld zählen noch dazu kommt, an unsere Gesundheit zu denken. Ein Redner der IG Metall hat es in Stuttgart auf den Punkt gebracht. Wir waren in den letzten Jahrzehnten zu brav. Wir müssen den Kapitalisten wieder zeigen, was Klassenkampf ist.