SMILSI entlässt 800 Beschäftigte

Das bedeutet, die Mitarbeiter bleiben zwar formal in dem Unternehmen beschäftigt, haben aber keinen Zugang zu ihrem Arbeitsplatz. Auffällig ist hierbei, dass die Beschäftigten wenige Monate zuvor ihr Recht auf Tarifverhandlungen gesichert hatten. Das Unternehmen hatte für seine Maßnahme nur eine nebulöse Begründung in die Richtung, dass es einen größeren Auftrag verloren habe.

Das Center für Gewerkschaften und Menschenrechte weist darauf hin, dass die Entlassungen nicht losgelöst von den jüngsten Errungenschaften der Beschäftigten in ihrem Kampf um die Anerkennung der Gewerkschaft betrachtet werden können. Zwei Monate vor der Massenentlassung hatte die Nationale Arbeitsbeziehungskommission SMILSI angewiesen, einen Tarifvertrag mit der Gewerkschaft auszuhandeln. Die Gewerkschaft gewann die Anerkennungswahl im September 2023 und wurde im Dezember desselben Jahres vom Ministerium für Arbeit und Beschäftigung als alleiniger und exklusiver Verhandlungsvertreter der Beschäftigten anerkannt.