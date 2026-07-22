„Starke Frauen“ ein Sommerausflug nach Zwickau

Ebenso Skulpturen mit einer starken Formsprache. Die Bilder und Skulpturen von Barbara Gruß (geb. 1943) sind vielfältig und doch hat sie ihren eigenen Stil gefunden.

Manch hintergründiges wird erst auf den zweiten Blick sichtbar. Selbst als Flüchtlingskind die Situation nach dem 2. Weltkrieg erlebt, hat sie die Flüchtenden 2015 in ihren Bildern festgehalten.Daneben auch zarte Strukturen, nachdenkliche Gesichter im Gespräch. Zur Vernissage wurde aufgedeckt, wie sie als ausgebildete Künstlerin der DDR nach der Wende diffamiert wurde und trotzdem ihr Wandbild an der Schule in Bad Tennstedt (Sachsen-Anhalt) bis heute zu sehen ist.

Die Ausstellung kann bis zum 31. Juli 2026 in der Galerie plus in Zwickau angeschaut werden, auf Wunsch mit weiterem Sommerprogramm.

Wer Interesse und Möglichkeit hat Bilder und Skulpturen zu präsentieren, kann sich gerne per E-Mail melden oder unter 015174332144 anrufen.