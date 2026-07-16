Trumps Energiepolitik
Streichung von Investitionen für Erneuerbare Energien in Milliardenhöhe
Ein Bündnis aus US-Gewerkschaften und US-Umweltverbänden mit dem Namen BlueGreen Alliance teilt mit, dass 223 Projekte der Energiebranche durch Fördermittelkürzungen der US-Regierung infrage gestellt oder abgesagt werden. Weitere Projekte stehen auf der Kippe. Davon betroffen sind Bereiche der Fertigungsindustrie und der erneuerbaren Energien mit einem Volumen von 82,9 Milliarden Dollar. Davon seien 111.765 Arbeitsplätze unmittelbar betroffen. Der moderne Faschismus befeuert mit seiner Energiepolitik die eingeleitete globale Umwelt- und Klimakatastrophe.