Uni Köln
Proteste bei Merz-Besuch an Kölner Uni
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Montag eine neue Einrichtung der Universität Köln zur Ausbildung von Fachkräften für Politik und Verwaltung eröffnet. Gegründet wird die »Adenauer School of Government« mit privater Millionenförderung. Merz hält es „angesichts der Herausforderungen der liberalen Demokratie für geboten, gezielt junge Entscheidungsträger auszubilden“. Der Kanzlerbesuch wurde mit lautstarken Protesten von ca. 1.500 Studierenden beantwortet. Sie befürchten, dass damit künftig einseitige, wirtschaftsnahe Eliten ausgebildet werden, während in anderen sozialen und universitären Bereichen das Geld gekürzt wird. Der Protest richtete sich auch gegen die Regierungspolitik, mit der soziale und gesellschaftliche Errungenschaften zurückgedreht werden, kritisiert der Asta der Uni Köln.