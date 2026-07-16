Verbotene Social-Media-Netzwerke weiter intensiv genutzt

Und weiter: „Nach den ausgewerteten Daten stieg die tägliche Reichweite von Instagram, das zum in Russland als extremistisch eingestuften und verbotenen Meta-Konzern gehört, von Januar bis Mai um 19 Prozent auf 7,4 Millionen Nutzer.“



Auch Telegram, WhatsApp, Snapchat, Facebook usw. werden weiterhin genutzt. „Experten erklären dies damit, dass viele Nutzer inzwischen gelernt haben, Sperren technisch zu umgehen. (…) Für die Behörden bleibt das ein Problem…“. In der Tat! Putin & Co. sind mächtig, aber nicht allmächtig.