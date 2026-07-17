ver.di kritisiert den ZDF-Intendanten Norbert Himmler

Für die 100. Ausgabe des Satire-Magazins „Die Anstalt“ (Sendetermin am 21. Juli 2026) wurde ein geplanter Auftritt des Sängers Danger Dan mit dem Pianisten Igor Levit durch eine kurzfristige Entscheidung des Intendanten Norbert Himmler verhindert. Die Redaktion der Sendung hatte die Erstaufführung des Liedes „Keine Angst“ für die Jubiläums-Sendung mit den beiden Künstlern geplant und vorbereitet. Nach der gemeinsamen Mitteilung der beiden Musiker sei das Lied für die Verwendung im ZDF-Programm vom Justiziariat freigegeben worden, der Liedtext habe mehrere Wochen vorher zur Prüfung vorgelegen.

„Die Intervention von Norbert Himmler gegen die Entscheidungen der Redaktion von ‚Die Anstalt‘ und gegen den Auftritt des Künstler-Duos ist eine gravierende Fehlentscheidung. Der Intendant muss die Entscheidungen von Redaktionen sowie die Kunst- und Rundfunkfreiheit schützen. Mit diesem Eingriff aus Angst vor möglicher Kritik an einer Satire-Sendung, deren Inhalte sorgfältig vorbereitet und geprüft worden sind, fällt Himmler seiner Redaktion und den beiden Künstlern in den Rücken. Dies stellt einen schwer zu heilenden Vertrauensverlust der ZDF-Kolleginnen und -Kollegen in die Medienfreiheit und die Unterstützung durch ihren Intendanten dar“, kritisiert Christoph Schmitz-Dethlefsen, für Medien und Kultur zuständiges Ver.di-Bundesvorstandsmitglied.

Ver.di kritisiert weiterhin, dass das ZDF sich nachhaltig weigert, dem Schutzkodex zur Abwehr von Angriffen auf Medienschaffende in ihrer Berufsausübung beizutreten. Zusammen mit dem aktuellen Vorgang nährt das Zweifel daran, dass mutige Recherchen, Reportagen in Gefahrenzonen im In- und Ausland und eine breite Meinungsvielfalt durch den ZDF-Intendanten uneingeschränkte Unterstützung erfahren.

„Norbert Himmler muss sich schützend vor seine Programm-Macherinnen und -Macher stellen und sollte sich den Titel des nun auf Youtube statt im ZDF erstveröffentlichten Songs „Keine Angst“ zu seinem Motto machen. Wie er bei unseren ZDF-Kolleginnen und -Kollegen das verloren gegangene Vertrauen wieder herstellen möchte, werden wir aufmerksam beobachten. Ich danke Danger Dan und Igor Levit dafür, diesen Vorgang öffentlich gemacht zu haben und damit für ihre Kunst einzustehen“, erklärt Schmitz-Dethlefsen.

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) hat unter dem Titel "Eingriff in die Redaktionsfreiheit" ebenfalls eine Pressemitteilung zum Vorgang herausgegeben.

Hier gibt es mehr zu diesem Fall auf www.t-online.de