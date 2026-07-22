Viel Spaß bei der Kühlung: Die energiepolitische Bauchlandung der AfD

Ein Kollege am Mittagstisch rechnet den anderen genüsslich vor, dass er mit seinem Elektro-Smart viel billiger unterwegs ist als sie mit ihrem uralten Clio … (Nebenbei: Die Preise für ein Elektroauto müssten eigentlich um 30 bis 40 Prozent billiger sein als beim Verbrenner, weil entsprechend viel weniger Teile und Arbeitszeit gebraucht werden!)





AfD: „Die Grünen sind schuld. Sie machen die Automobilindustrie kaputt.“ Jetzt stellt sich heraus, dass nicht die Grünen, sondern die AfD schuld ist, weil sie den Automobilbossen eingeredet hat, unbedingt am Verbrenner festzuhalten. Dadurch sind sie gegenüber den Chinesen völlig ins Hintertreffen geraten und der schöne Absatzmarkt in China ist dramatisch eingebrochen. (Wobei die Frage nach wie vor heiß umstritten ist, ob der Schwanz [AfD] mit dem Hund [Bosse] wedelt oder doch eher der Hund mit dem Schwanz.)





AfD und Bild: „Nieder mit dem Heizungshammer von Habeck & Co.“ ?! Bei aller Kritik: Die Heizung und Kühlung (!!!) mit Wärmepumpen ist eine geniale Idee! Nicht nur mit Erdwärme, sondern sogar mit Flusswasser und Meerwasser kann geheizt werden. In Mannheim und Stuttgart gibt es bereits Pilotprojekte, in deren Rahmen mit Neckarwasser geheizt wird. In Esslingen wird das Landratsamt mit Neckarwasser geheizt und gekühlt und in Dänemark entsteht gerade eine Meerwasser-Heizungsanlage für 100.000 Haushalte!





Alice Weidel: „Wir werden die Windräder sofort niederreißen und die Erneuerbaren sind sowieso des Teufels und der Klimawandel ist eine Lüge.“ Aber immer mehr Menschen merken, dass wir es mit einer kapitalismusbedingten Umweltkatastrophe zu tun haben und dass die Umstellung auf 100 Prozent erneuerbare Energien gar keine so schlechte Idee ist. Öl und Gas müssen wir schweineteuer von Faschisten wie Trump und Putin oder den faschistischen Ölscheichs kaufen, aber Windkraft, Wasserkraft, Erdwärme und Sonnenenergie stellt uns der liebe Gott (oder die Mutter Natur) jeden Tag kostenlos zur Verfügung!





AfD: „AKWs sofort wieder einschalten.“ In Frankreich müssen zurzeit wieder eine ganze Reihe AKWs stillgelegt oder gedrosselt werden, weil wegen der Trockenheit, der Erwärmung und der Wasserarmut der Flüsse die Kühlung der AKWs nicht mehr möglich ist. Es wären noch viel mehr, wenn die AKWs nicht per Ausnahmegenehmigung heißes Wasser in die Flüsse einleiten dürften. Ein Kollege zur AfD-Schnapsidee mit dem Hochfahren der AKWs: „Viel Spaß bei der Kühlung.“