Von der Schwierigkeit des Regierens…

Bei meiner wöchentlichen Physio stellen sich die Dinge meist anders dar:

"Immerhin ist der Spahn jetzt weg, das ist doch schon mal was!“ (ich)

"Aber der arrogante Merz muss auch weg." (meine Physiotherapeutin)

„Spahn sagt: ‚Meine Familie ist mir das Wichtigste‘. Aber geschworen hatte er, wie die ganze Regierung, ‚dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen werde‘."

„Das glaubt denen doch keiner mehr.“

„Und er stimmt da mit seinen Freunden von der AfD ja überein. Die versorgten ihre Familienangehörigen auch mit den besten Posten.“

„Die werden von ihren persönlichen Interessen getrieben.“

„Sie machen sich so den Konzernen nützlich. Ihr Problem ist nicht, gute Politik den Leuten zu vermitteln, sondern ihre wirklichen Absichten zu verbergen.“

„Warum braucht er überhaupt eine Leihmutter? Warum adoptieren die nicht einfach ein Kind?“

„Der will, dass seine guten Gene der Menschheit erhalten bleiben!“

„ O Gott“

„Und dass es Frauen so schlecht geht, dass sie sich für Geld als Leihmutter anbieten müssen!“

„Ja, unsere ganze Lebenslage wird mit diesen Gesetzespaketen ständig verschlechtert.“

„Der Merz soll mal aufpassen, dass ihn nicht Arbeiterkämpfe und Massenproteste nach der Sommerpause auch von seinem Sessel fegen!“



Hatte nicht Bert Brecht schon anlässlich der berechtigten Arbeiterproteste am 17. Juni 1953 in der DDR vorgeschlagen, dass sich die Regierung ein anderes Volk suchen soll, wenn dem die Regierung nicht passt? Oder was wollte er sagen?