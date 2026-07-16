VW: Jetzt fallen Blume „intelligentere Lösungen“ ein?

Da ist ihm wohl gehörig ins Hemd gefahren, dass die Stimmung der Belegschaften Richtung Streik geht, dass die Losung „Mitbestimmung durch Streik“ massenhaft diskutiert wurde und eine stabile Solidarität und Unterstützung an den Toren aller VW- und Audi-Werke den Kolleginnen und Kollegen den Rücken stärkte.



Man darf gespannt sein, worin seine „intelligenten Lösungen" bestehen. Grundsätzlich hält Blume an seinen Plänen fest, im Kampf um die Weltmarktführerschaft seinen „Sparkurs“ weiter durchzuziehen, also die Überausbeutung der Arbeiter zu steigern, um ihren Maximalprofit herauszupressen. Will er also „durch die Blume“ die Belegschaften erst mal wieder beruhigen, sie zu weiterem Verzicht und faulen Kompromissen bringen, um am Ende doch Werke zu schließen?



Es sollte ihm klar sein, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter gerade verstärkt nach ihren eigenen „intelligenten Lösungen“ suchen, sich dabei intensiv beraten und die Erfahrungen bisheriger Kämpfe der Arbeiterbewegung und die der Arbeiterpartei MLPD zu Rate ziehen.

Intelligente Lösungen vom Arbeiterstandpunkt sind:

Kampf um den Erhalt aller Werke und Arbeits- und Ausbildungsplätze – in Verbindung mit Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich!

Das kastrierte Streikrecht in Deutschland behindert unseren Kampf um die Arbeitsplätze, während die Kapitalisten die Freiheit besitzen, Werke zu schließen und Arbeitsplätze zu vernichten. Für ein vollständiges und allseitiges gesetzliches Streikrecht!

Keine Umstellung auf Kriegswirtschaft, sondern auf umweltfreundliche Produktion – Einheit vom Kampf um Arbeitsplätze und Umweltschutz!

Nicht schlechte Manager und Fehlentscheidungen sind das Problem – sondern das Ausbeutersystem Kapitalismus steht uns im Weg!



Wie oft stellen die Arbeiter fest, dass sie mit ihren Kenntnissen und Erfahrungen aus der Produktion den „Entscheidungsträgern“ aus den Vorstandsetagen haushoch überlegen sind? Damit unser Know-how der Gesellschaft zu Nutze gemacht werden kann, müssen wir die Machtfrage stellen und diesem üblen System radikal die Wurzel ziehen!



Die intelligenteste Lösung ist, dieses krisenhafte, überkommene und dekadente System revolutionär zu überwinden und eine echte sozialistische Gesellschaft aufzubauen. Eine Gesellschaft, die auf der Grundlage der proletarischen Denkweise – der besten Eigenschaften der Arbeiter – funktioniert: Solidarität statt Egoismus, Kollektivität statt persönliche Vorteile und Privilegien, kühne und visionäre Umstellung der gesellschaftlichen Produktion in Einheit von Mensch und Natur. Offene und kameradschaftliche Streitkultur statt heimtückischer Angriffe „durch die Blume“!



Das gibt es auch heute schon – mach mit in der Arbeiterpartei MLPD!