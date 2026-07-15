Weltkriegsvorbereitung
Bundeswehr erneuert Flugzeugflotte als Drohnen und Marschflugkörper-Träger
Die Bundeswehr plant, vom Flugzeugbauer Airbus weitere 15 bis 20 neue A400M-Militärtransporter zu kaufen. Diese sollen nun auch zu Trägern von Drohnen oder Marschflugkörpern, wie dem Taurus, weiterentwickelt werden. Solche Marschflugkörper steuern sich selbst ins Ziel und sind mit einem Sprengkopf ausgerüstet. Erst im April erhielt die Bundeswehr die letzte ihrer 53 bestellten A400M-Transportflugzeugen, die bisher vor allem für den Transport von Panzern, dem Absetzen von Fallschirmjägern oder als fliegende Tankstellen zur Verfügung stehen. Deutschland ist bereits jetzt mit Abstand der größte A400M‑Betreiber. Von dem Transporter wurden bisher insgesamt 138 Exemplare gebaut.¹