Weltkriegsvorbereitung
Europäisches Militärbündnis für Raketenabwehr mit der Ukraine
Neun europäische Staaten haben mit der Ukraine eine Koalition zur Raketenabwehr vereinbart. Dazu zählen Deutschland, Frankreich, Dänemark, Italien, die Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden und Großbritannien. Ausdrücklich wollen sie dabei auf die militärischen Erfahrungen und Entwicklungen der Ukraine im Krieg mit Russland zurückgreifen. Eine geplante multinationale Truppe soll erstmals auch Militärmanöver in den Nachbarstaaten der Ukraine abhalten. Ziel sei es, "zu demonstrieren, dass wir bereit, entschlossen und glaubwürdig sind, zu Land, in der Luft und zur See", sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Ziel dieses neuen Bündnisses sei auch eine industrielle Zusammenarbeit im Bereich der Raketenabwehr.