Wer AfD wählt, wählt Faschismus!

Thomas Meyer beschreibt gut und kritisch in seinem Beitrag: "100-Tage-Programm zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt vorgestellt: AfD plant Sonderklassen, Abschiebeoffensive und Arbeitspflicht für Asylbewerber" vom 11.Juli 2026 für dubisthalle, was die angebliche Alternative für Deutschland in Sachsen-Anhalt und schließlich in der gesamten Bundesrepublik vorhat: "Ulrich Siegmund (...), präsentiert (...) ein Papier, das die kondensierte Version eines völkisch-autoritären Gesellschaftsumbaus darstellt." Ich denke, man sollte es konkreter aussprechen. Die AfD im Gegensatz zu den Regierungsparteien in Bund- und Landesregierung will in kürzester Zeit unsere bürgerlichen Rechte und Freiheit abschaffen, die bürgerliche Demokratie beseitigen und durch einen faschistischen Staat, dessen Vorbild Hitlerdeutschland ist, ersetzen.

In diesem Zusammenhang sollten auch Namen und Firmen benannt werden, die sich offensichtlich eine faschistische Regierung wünschen, die dann auch die Löhne der Arbeiter drücken, wie es Alice Weidel im Zusammenhang mit den geplanten Werksschließungen bei VW vorschlägt, die unsere Gewerkschaften zerschlagen sowie antifaschistische Bewegungen, linke und die marxistisch-leninistische Parteien verbieten und zerschlagen sollen. Einige dieser Unterstützer sind doch offensichtlich bekannt und ich halte es für wichtig, die Namen dieser Feinde der Demokratie und Befürworter einer faschistischen Diktatur zu nennen, wie:

Theo Müller (Müllermilch-Gründer): Der Eigentümer des Molkereiriesen zeigt öffentlich seine Unterstützung für die AfD und bestätigte regelmäßige Treffen mit der Parteivorsitzenden Alice Weidel. Direkte Parteispenden aus dem Konzern flossen laut Rechenschaftsberichten jedoch nicht.Winfried Stöcker (Gründer von Euroimmun): Der Unternehmer und Inhaber des Flughafens Lübeck-Blankensee gehört zu den größten Einzelspendern der Partei und überwies im Zuge des Bundestagswahlkampfs eine Großspende von 1,5 Millionen Euro. Horst Jan Winter (Aufsichtsrat der Böttcher AG): Der Manager des bekannten Bürobedarf-Großhändlers tätigte eine millionenschwere Großspende an die AfD. (Das Geld stammte zuvor aus einer Schenkung des thüringischen Unternehmers Udo Böttcher).Vakuum-Härtetechnik Schwer GmbH & Co. KG: Dieses mittelständische Industrieunternehmen unterstützte die Partei offiziell mit einer meldepflichtigen Großspende in Höhe von 50.000 Euro. Hartmut Issmer (Bauunternehmer): Der hessische Bauingenieur und Immobilienunternehmer unterstützt die Partei ebenfalls finanziell. August von Finck (verstorbener Milliardär): Der im Jahr 2021 verstorbene Erbe und Investor galt über Jahre hinweg über verschlungene Wege als einer der wichtigsten finanziellen Wegbereiter in der Gründungsphase der AfD.

Jetzt kommt es mehr denn je darauf an, dass alle demokratisch gesinnten Menschen, von Religion bis Revolution, von CDU bis MLPD gemeinsam alles dafür tun, um eine AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt, um eine faschistische Diktatur in unserem Land zu verhindern. Meine Freunde und ich, in Magdeburg, Halle und anderen Städten, waren in den letzten Tagen deshalb bereits bei vielen Menschen an den Betrieben und in den Wohngebieten, um eine antifaschistische Aufklärungsarbeit zu leisten.

(Wir) ... sind derzeit mit sehr vielen Menschen im Gespräch und es gelingt tagtäglich, Menschen zu helfen, mit der Demagogie der AfD fertig zu werden und zu verstehen: Wer AfD wählt, wählt Faschismus!

Alle gemeinsam gegen den Faschismus!

Frank Oettler

Sprecher der MLPD Halle