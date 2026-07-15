Widersetzen: Konferenz am 26. Juli in der Festung Mark

Was bedeutet das für Antifaschistinnen und Antifaschisten in Sachsen-Anhalt und bundesweit? Welche Strategien und welche Erfahrungen helfen uns jetzt? Welche Aktionen müssen wir planen?

An unsere Freunde und Freundinnen, an Geflüchtete und queere Menschen, an Menschen mit Behinderung, an Migrantinnen und Migranten ohne Wahlrecht, über deren Zukunft bei den Landtagswahlen entschieden wird: An alle, die jetzt in Angst leben – wir lassen euch nicht allein.

Am 26. Juli ab 11 Uhr in Magdeburg wollen wir gemeinsam unsere Aktionen für den Herbst planen.¹

Alle antifaschistischen Initiativen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Aktivistinnen und Aktivisten aus Sachsen-Anhalt und darüber hinaus sind eingeladen!²

Denn klar ist: Wir widersetzen uns der AfD!

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