Widerstandskomitee Heilbronn: Am 17. Juli Beratung über weitere Arbeit

VW-Konzernchef Blume hatte noch die letzten Wochen an einer Streichung von 120.000 Arbeitsplätzen und der Schließung von vier Werken - Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm - festgehalten. Nachdem sich nun Widerstand formierte, Protest in allen VW-Betrieben in Form gewerkschaftlicher wie selbständiger Aktionen, Entrüstung in der Öffentlichkeit, ein Ultimatum der Betriebsratsvorsitzenden und die Forderung "Ab 8. Juli: Mitbestimmung durch Streik" sich immer weiter etabliert, schlug Blume am Wochenende andereTöne an, um nicht weiter Öl ins Feuer zu gießen. Es gebe "intelligentere Lösungen" als Werkschließungen.

Allerdings: am Kurs der scharfen Einschnitte hält er fest. Auch nennt er erstmals selbst die vier Werke, für die sie „in den 30er-Jahren noch keine wettbewerbsgerechte Belegung bestätigen" - darunter das Werk in Neckarsulm. Die Kosten sollen weiter gedrückt werden, die allein 2025 schon um 20% reduziert wurden. Und zwar "in allen Kostenarten" - also Löhne, Zulieferer usw.

Das bedeutet, der Widerstand muss weiter gehen gegen alle Schließungspläne und Kampf um jeden Arbeitsplatz, und auch gegen die verschärfte Arbeitshetze, Lohnsenkung und auch gegen evtl. Pläne der Umwandlung zur Rüstungsproduktion. Bei unserem nächsten Treffen des Widerstandskomitees, am Freitag, dem 17. Juli, um 19 Uhr in den Frauenräumen, Achtungstraße 37, Heilbronn wollen wir noch einmal von den bisherigen Aktionen beim Volksfest und vor dem Audi-Tor berichten. Dazu haben wir kleine Videoauschnitte und Bilder zusammengestellt. Wir werden beraten, wie und wo wir den Kampf um Arbeiterrechte und Arbeitsplätze bei Audi in der Öffentlichkeit unterstützen können (z.B. mit der Forderung nach der 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich statt Arbeitsplatzvernichtung) und wie sich immer breitere Kreise dem Widerstandskomitee anschließen.