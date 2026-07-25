Australien
35.000 Lehrer und Lehrerinnen demonstrieren in Melbourne
Am Donnerstag beteiligten sich rund 35.000 Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeiter öffentlicher Schulen in Melbourne an einem Demonstrationszug und einer Kundgebung, während im gesamten australischen Bundesstaat Victoria die Beschäftigten des Bildungswesens einen eintägigen Streik durchführten. Es war bereits der zweite landesweite Lehrerstreik in Victoria in diesem Jahr, nachdem die Lehrer das Angebot der Regierung abgelehnt hatten. Das Schulpersonal kämpft außer um Lohnerhöhungen vor allem um bessere Arbeitsbedingungen, vor allem kleinere Klassen. Die Streikenden beklagen die seit Jahren anhaltende Unterfinanzierung des Bildungswesens.