Anreise zur 2. Sommercamp-Woche aus Baden-Württemberg

Wir reisen gemeinsam kostengünstig und umweltfreundlich mit der Bahn an. Abfahrt ist am Samstag, 1. August, um 9.01 Uhr in Stuttgart-Bad Cannstatt. Wir treffen uns bereits um 8.15 Uhr am Hinterausgang des Bahnhofs Bad Cannstatt, um noch alle Tickets und den Gepäcktransport zu organisieren. Um 14.17 Uhr kommen wir in Truckenthal an.

Wir fahren mit Nahverkehrszügen, also bring dein Deutschland-Ticket mit! Ohne Deutschland-Ticket kostet die Fahrt zwischen 15 und 25 Euro, je nach Alter und

Gruppengröße.

Bei der Rückfahrt stehen uns evtl. noch Autoplätze zur Verfügung. Falls diese nicht ausreichen, organisieren wir auch eine gemeinsame Abreise. Wendet euch bei Fragen gerne an stuttgart@rebell.info. Wir sehen uns!

Achtung: REBELL Heilbronn fährt eigenständig an!

Die Anreise aus Heilbronn erfolgt mit Autos. Wendet euch hierfür bitte an rebell-heilbronn@gmx.de.