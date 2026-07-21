Antifaschistische Konferenz von Widersetzen in Magdeburg

Es ist wichtig, dass diese Konferenz eine bundesweite Beteiligung hat. Es geht darum, wie eine Regierungsbeteiligung der faschistischen AfD verhindert werden kann, wie wir vor allem die Menschen überzeugen können, die aus „Protest“ der AfD die Stimme geben wollen. Die Erfahrungen aus Gießen und Erfurt sind uns wichtig.

Das ist eine Frage für alle Antifaschistinnen und Antifaschisten in Deutschland. Wir brauchen eure Unterstützung auf den Straßen und an den Haustüren im ganzen Land. Also ladet dazu ein, in den Gewerkschaften, in fortschrittlichen Organisationen, in eurem persönlichen Umfeld.

Meldet euch an zur Konferenz: widersetzen.com. Wir sehen uns in Magdeburg!