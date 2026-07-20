Ausstellungstipp: Unter Tage - Alfred Schmidt - Kumpel & Kohle im Ruhrgebiet

Manchen dürfte dieser Künstler noch bekannt sein - von einer Ausstellung, kuratiert von Walter Lindner im Arbeiterbildungszentrum Gelsenkirchen und anschließend in Stuttgart. Im großen Saal im ABZ Gelsenkirchen hängt eine sehr gute Grafik eines Bergmannes von ihm.

Alfred Schmidt ging als Künstler zu den Bergleuten und hatte sogar das Glück, mit ihnen einfahren zu dürfen. So zeichnete er seine besten Grafiken vor Ort unten im Schacht. Die Ausstellung dürfte nicht nur Bergleute interessieren, wie ein Künstler ihre vergangene Arbeitswelt sich angeeignet hat.

„Unter Tage - Alfred Schmidt Kumpel & Kohle im Ruhrgebiet" noch zu sehen bis zum 25. Oktober 2026 im Museum Schloss Cappenberg.

Die abgebildete Grafik stammt vom Museum. Die Abbildung kann im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Ausstellung verwendet werden.