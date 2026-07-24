Berlin erleben!

Wir waren in den schönen Gästezimmern in der Reuterstraße 15 in Berlin-Neukölln untergebracht. Ein gepflegtes Quartier, in dem wir uns die ganze Woche über sehr wohlgefühlt haben. Von hier aus wurden wir auch gekonnt und sachkundig durch Berlin geführt: einmal zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt – obwohl wir die natürlich nicht alle auf einer Führung sehen konnten, dafür sind es zu viele. Und einmal waren wir auf den Spuren der revolutionären KPD der 1920er-Jahre unterwegs. Beide Führungen empfehlen wir sehr. Es war informativ, lustig, lehrreich, kurz: Es hat allen viel Spaß gemacht.



Leider fiel unsere Urlaubswoche in die große Hitzeperiode. Das hieß für uns, bewusst damit umzugehen. Wir suchten Schatten auf, kühlten uns regelmäßig ab, tranken genug und bewegten uns im Freien mit der nötigen Gemächlichkeit und Bewusstheit. Wir haben den Sommer trotzdem sehr genossen.



Außerdem standen eine schöne Kanutour auf der Spree – herzlichen Dank an Elvira Dürr, für das erfrischende und lustige Angebot – und eine Wanderung in den Müggelbergen nebst kurzem Bad im erfrischend kühlen Müggelsee an. Dazwischen gab es Museen, sozialistische Denkmäler und viel Berlin-Feeling etc.



Wer keine Lust auf Programm hatte, der eroberte sich Berlin auf eigene Faust.



Das Zusammenleben in der Woche war sehr gut organisiert. Wir kümmerten uns umeinander. Täglich kochte ein anderes Team für die ganze Gruppe. Wir organisierten gemeinsames Frühstück und Abendessen etc. und waren eine gute Gemeinschaft.



Alles in allem: Berlin ist eine Reise wert, aber eine Woche reicht längstens nicht aus, um wirklich alles von dieser fantastischen und faszinierenden Stadt gesehen zu haben. Wir freuen uns auf Wiederholungen und können einen solchen Kreisurlaub nur wärmstens empfehlen (und nein, das ist kein Hitze-Gag).