Beschäftigte von ILWU 10 & 6 streiken vor der C&H Crockett-Raffinerie

Sie schlossen sich den Streikposten der ILWU-Ortsgruppe vor der Zuckerraffinerie von C&H Crockett an, die sich im Besitz der Familie Fanjul befindet. Zu den Streikenden gesellten sich am Morgen auch Aktivisten, die sich den Streikposten anschlossen. Später am Tag rammte ein Streikbrecher die Streikposten, woraufhin die Basis Druck auf die Polizei ausübte, den Streikbrecher festzunehmen.

Es gab zahlreiche Fälle von Streikbrechern, die die Streikpostenketten durchbrachen und dann flüchteten. Nach dem heutigen Konflikt erhielt das Unternehmen eine Unterlassungsverfügung und gibt Millionen von Dollar aus, um Streikbrecher einzuschleusen, den Betrieb aufrechtzuerhalten und die Gewerkschaft zu zerschlagen. Die Arbeiter forderten außerdem, dass die Ladeluke des Zuckerschiffs „Tai Herald“ von der philippinischen Insel Negros geschlossen und die Streikbrecher entfernt werden, die das Zuckerrohr von der philippinischen Insel Negros transportierten. Die Arbeiter sprachen auch darüber, warum sie an der Streikpostenkette standen, und betonten, dass der Kampf gegen Streikbrecher, die ihnen die Arbeitsplätze wegnehmen, nicht toleriert werden darf.

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