Fest der Arbeiter-Solidarität in Köln

Circa 30 Kolleginnen und Kollegen von Ford, Familienangehörige, darunter einige Kinder, Freundinnen und Freunde kamen am 14. Juli im Naturfreundehaus Köln-Kalk zu einem fröhlichen Fest der Solidarität mit den kämpfenden Automobilarbeitern zusammen.



Ein vielseitiges und leckeres Buffet hatten die Teilnehmer mitgebracht, ebenso eine fröhliche und kämpferische Stimmung.

Nachdem sich alle am Buffet gestärkt hatten, berichteten drei Teilnehmerinnen von der 3. Internationalen Automobilreiterkonferenz, die im Herbst 2025 in Pune (Indien) stattgefunden hatte. Dazu hatten sie eindrucksvolle Bilder über die Konferenz und über Leben und Kampf der Menschen dort mitgebracht.

Grüße an das Fest kamen von einem Kollegen aus Venezuela, der in Indien mit dabei war, und von Kolleginnen und Kollegen von Mercedes in Düsseldorf und von Opel in Bochum.

Für eine kämpferische und optimistische Stimmung sorgte die Band Gehörwäsche, zwei Rebellinnen erhielten viel Beifall für einen kulturvollen Tanz. Für indisches Kolorit sorgten Teilnehmerinnen, mit in Pune erworbener Kleidung.

Am Schluss wurden noch Spenden gesammelt: für den Kampf der Automobilmitarbeiter und die internationale Koordination ihrer Kämpfe. Insgesamt erbrachte die Veranstaltung ein finanzielles Ergebnis von 280 Euro.