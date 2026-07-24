Südafrika
Gqeberha: Seit vier Wochen Streik im BAIC-Werk
Seit einem Monat legt ein Streik beim chinesischen Autokonzern BAIC den Betrieb im Werk Coega in der Nähe von Gqeberha lahm. Das BAIC-Werk in Gqeberha montiert die SUV-Modelle BAIC B40 Plus und Beijing X55 Plus. Die aktuellen Modelle werden im Semi-Knocked-Down-Verfahren (SKD) hergestellt, bei dem große, teilmontierte und importierte Komponenten zu einem kompletten Fahrzeug zusammengefügt werden. Die Forderungen der Gewerkschaft NUMSA lauten: Angleichung von Gehältern, Sozialleistungen und Arbeitsbedingungen an den Tarifvertrag des Nationalen Tarifforums für die Automobilbranche (NBF).
Konkret lauten die Forderungen:
- Einen Mindestlohn von 144 Rand pro Stunde;
- Schließung der Lohnlücke im Automobilsektor gemäß dem Nationalen Tarifvertragsrat (NBF) bis zum 30. Juni 2028;
- Eine garantierte 13. Monatszahlung;
- Renten- oder Vorsorgeleistungen für alle Mitarbeiter von BAIC SA.