IG-Metall-Mitglieder der Snop Automotive GmbH

Wir sind IG Metaller, wir arbeiten in einem Automobilzulieferer in Nordthüringen. Wir stehen Euch im Kampf gegen die Vernichtung eurer Arbeits- und Ausbildungsplätze solidarisch zur Seite! Wer unsere Kolleginnen und Kollegen angreift, greift uns alle an. Jetzt werden von den Monopolherren Hunderttausende Arbeiter, Arbeiterinnen und ihre Familien angegriffen. Löhne werden gesenkt, weil die Profitrate empfindlich gesunken ist.

Das heißt nicht, dass die Kapitalisten keine Profite machen, sie machen nur weniger Profit! Gleichzeitig werden unsere sozialen Errungenschaften durch die Bundesregierung untergraben und beseitigt, um die Bundeswehr zur Angriffsarmee aufzurüsten. Beides, die Vernichtung unserer Arbeitsplätze und die Kriegsvorbereitungen der Regierung sind Ausdruck des Konkurrenzkampfes deutscher Monopole gegen ihre Konkurrenten in Europa und der Welt. Ein Konkurrenzkampf, der skrupellos und ohne Rücksicht auf unserem Rücken und dem unserer Familien ausgeübt wird. Dazu sagen wir NEIN! Nicht mit uns!

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die ruhigen Zeiten sind unwiderruflich vorbei, wir tun gut daran, uns zusammenzuschließen und die Kämpfe um jeden einzelnen Ausbildungs- und Arbeitsplatz und um jedes Werk gemeinsam zu führen. Die Krise in der deutschen Industrie ist NICHT von uns verursacht! Wir lassen es nicht zu, dass die Kriegs- und Krisenlasten auf uns alle abgewälzt werden! Wir kennen Eure Sorgen, die mit der Arbeitslosigkeit einhergehen, nur zu gut. Jetzt ist der Streik das Gebot der Stunde. Jetzt

muss es heißen: Mitbestimmung durch Streik! Nur Mut! Ihr seid nicht allein – wir Metaller halten zusammen!

Quelle: Webseite der Internationalen Automobilarbeiterkoordinierung