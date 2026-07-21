Leserbrief zu den Protesten in Serbien am 23. Mai 2026 und der Berichterstattung in Rote Fahne News

In Rote-Fahne-News wurde berichtet, dass die „Opposition“ die Proteste organisiert hat, was missverständlich ist. Die Studenten haben erklärt, dass sie mit der „parlamentarischen Opposition“ nichts zu tun haben wollen. Diese hat bereits mehrmals versucht, die Massenbewegung für ihre eigenen Interessen auzunutzen. Für die vorgezogenen Neuwahlen, die die Studenten fordern, treten sie eigenständig an. Auf ihrer Liste dürfen keine Regierungsmitglieder oder Angehörige der parlamentarischen Opposition stehen.

Die Demonstration im Mai war nicht die erste von Studenten gegen die Vucic-Regierung organisierte Demonstration. Der Auslöser für die Demonstrationen ist der Einsturz des Vordachs des Bahnhofs Novi Sad, der sich am 1. November 2024 ereignete, wobei 18 Personen gestorben sind. Die Forderungen der Studenten und Demonstranten sind wie folgt:

Veröffentlichung der gesamten Dokumentation zum Wiederaufbau des Bahnhofs in Novi Sad, die derzeit der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist.

Die Bestätigung der Identität aller Personen durch die zuständigen Behörden, die im Verdacht stehen, Studierende und Professoren körperlich angegriffen zu haben, sowie die Einleitung eines Strafverfahrens gegen sie. Sollten sich die genannten Personen als Amtsträger herausstellen, fordern sie außerdem ihre Entlassung.

Einstellung der Strafverfahren gegen bei Protesten festgenommene und inhaftierte Studenten, sowie Aussetzung bereits eingeleiteter Strafverfahren.

Erhöhung des Budgets für Hochschulbildung um 20 Prozent.

Die zuständigen Behörden führen eine detaillierte Untersuchung durch, um alle Umstände und Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit dem Phänomen zu ermitteln, das am 15.März 2025 um 19:11 Uhr in der Ulica Kralja Milana während eines friedlichen Protests und einer 15-minütigen Schweigeminute zum Gedenken an die tragischen Opfer in Novi Sad, Angst und Panik auslöste.

Keine von diesen Forderungen wurde bisher erfüllt. Und da es ständig Demonstrationen seit mehr als einem Jahr gibt, wächst die Organisiertheit der Massen in Serbien. Regierungsmedien wie „Informer" versuchen ständig, die Demonstationen zu diffamieren. So schreiben sie in ihrem Online-Portal, dass es am 23. Mai 2026 „nur" ca. 30.000

Demonstranten gab. Das haben sie versucht mit einem Video zu beweisen, auf dem es offensichtlich mehr als 30.000 Menschen gibt. Und das war sogar 1,5 Stunden vor dem Start der Demonstration. Sie berichten ebenso von Gewalt der Demonstranten gegen Polizisten, obwohl es mehrere Videos gibt, die die übermäßige Gewaltanwendung und Provokationen von Seiten der Polizei beweisen.

Ende Juni hat Vucic seinen Rücktritt als Staatspräsident angekündigt. Allerdings wird erwartet, dass er als Ministerpräsident kandideren will. Es bleibt noch zu sehen, wie sich die Situation in Serbien weiterentwickeln wird und bis dahin bleiben wir solidarisch mit dem Volk in Serbien.