Philippinen
Manila: Protest gegen US-Imperialismus bei ASEAN-Treffen
Am Mittwoch kam es vor dem Tagungsort des 59. Treffens der Außenminister des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) in Pasay City (Metro Manila) zu Protesten gegen US-Außenminister Rubio. Verschiedene antiimperialistischen Gruppen protestierten gegen die imperialistische Einmischungen der USA im Ausland sowie die verstärkte US-Militärpräsenz auf den Philippinen. Während ihres Marsches zum Tagungsort skandierten die Demonstranten Parolen wie „Ban Rubio! Ban Trump!“ als Kriegsverbrecher.