Montag – der Tag des Protests und des Widerstands – belebt sich

Nach einer erzwungenen Pause haben wir am Montag, dem 6. Juli, in Augsburg wieder eine Kundgebung der Montagsdemo abgehalten. Es war eine wachsende Aufgeschlossenheit und ein Interesse bei den Passanten spürbar. In der Gesellschaft brodelt es aufgrund der Pläne der Regierung und der Konzerne.



Der Angriff der Regierung auf soziale Rechte, die Vernichtung der Arbeitsplätze durch die Konzerne, allen voran VW, die Auswertung des AfD-Parteitags und ein umfassender Kampf dagegen im Sinne der Arbeiteroffensive waren die Hauptthemen der Montagskundgebung. Die Losung „Ab 8. Juli: Mitbestimmung durch Streik!" fand einige Zustimmung, aber auch viele Nachfragen.



Wir haben zahlreiche positive Gespräche geführt, und in der Ablehnung der Angriffe der Bundesregierung und der Konzerne oft Einheit erzielt: Besonders die Verschärfungen bei den Krankmeldungen stießen auf Empörung. Ein Jugendlicher fasste diese Situation treffend mit folgenden Worten zusammen: „Es ist momentan sehr dynamisch. Das Bewusstsein der Menschen verändert sich. Das Kampfprogramm für die Montagsdemo kam bei den Menschen gut an, und wir haben einige neue Kontakte für die Montagsdemo gewonnen."



Die Montagskundgebung war gut geeignet, das große Interesse an Protest und Beratung aufzugreifen, und die Organisiertheit zu stärken. Einstimmig wurde eine Solidaritätserklärung mit den sieben Verhafteten in Neckarsulm verabschiedet.