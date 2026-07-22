People to People-Urlaub: „Im Tal der Frühgeschichte“

Im Juni war unsere sechsköpfige Reisegruppe hier 14 Tagen unterwegs. Bei sechs wunderbaren Paddel-Etappen, die durchaus auch Wildwasserstellen zu bieten hatten, genossen wir den Fluss meist für uns alleine. Denn die Hauptsaison für die abertausende Leihboote ist Juli und August. Allerdings hatten wir einmal mit Attacken eines Schwanenvaters zu kämpfen, der partout der Meinung war „Die Dordogne gehört mir und meiner Familie“. Wir kamen aber auch hier unbeschadet davon.

Dass die Dordogne der Lieblingspaddelfluss unserer Reiseleitung ist, konnten die Teilnehmer durchaus nachvollziehen. Hinter jeder der zahlreichen Kurven gibt es paddelmäßig immer wieder Herausforderungen, ist die Aussicht zum Teil grandios, die Luft frisch und wunderbar, viele Burgen und Chateaux hauen einen um. Und nicht zuletzt kann man wunderbares Flussbaden genießen. Leider wird sie diese Reise nicht mehr anbieten – die Anreise ist mit über 1000 Kilometer einfach zu weit.

Das Périgord ist bekannt für seine kulinarischen und Wein-Genüsse, seine mittelalterlichen sehr gut erhaltenen Städte und Dörfer; aber auch für seine große widerständische Geschichte, besonders in der Résistance gegen den deutschen Faschismus. Hier wurden auch die vielen Höhlen genützt, von denen viele seit tausenden von Jahren für die Menschheit von Bedeutung sind. Zwei dieser Höhlen besuchten wir und waren überwältigt! Die Gouffre de Padirac wird fünf Kilometer von einem Fluss durchflossen, auf dem man auch in Stocherkähnen zur Haupthalle gebracht wird, die fast 100 Meter hoch ist. Ein sehr besonderes Erlebnis.

Die andere - Lascaux - ist weltweit bekannt und darf ja im Original schon seit Anfang der 1960er Jahre nicht mehr besucht werden. Aber die vierte Nachbildung, die 2016 eröffnet wurde, ist derart gut gelungen, dass man sich wirklich im Original wähnt! Die hier 1940 zufällig entdeckten, über 21.000 Jahre (!) alten Höhlenmalereien haben uns ehrfürchtig vor den Leistungen der Frühmenschen gemacht und waren selbst für Picasso eine Inspiration. Wichtig ist hier, dass man seine Tickets vor dem Besuch per Internet kaufen muss, sonst keine Chance. Und tatsächlich kann man auf der Dordogne auch in eine Höhle reinpaddeln.

Auch unsere Radtouren, die uns zu wunderbaren Märkten oder Schlössern der Umgebung führten, waren erlebnisreich und ein Genuss, wenn auch herausfordernd, da es doch mitunter ganz schön bergauf geht. Die Aussichten entschädigten alle ausreichend für die Anstrengungen! Einmal haben wir die Radtour auch mit einer Rundwanderung an den Steilhängen der Dordogne verbunden. Was vor allem für unsere Reiseleitung besonders beeindruckend war, war hier doch gerade die Vogelnestwurz – eine eher seltene Orchideenart – in Mengen anzutreffen.

Alles war bestens und professionell organisiert. Das ganze Programm war klar und flexibel, Einkauf, Kochen, Spülen – alles war vorgeplant, alle Teilnehmer brachten sich ein und es lief meist „wie am Schnürchen“. Auch das war vor allem ein Ergebnis der kompetenten und umsichtigen Leitung und des mustergültigen Zusammenhalts in der Zufalls-Gruppe, die mehr und mehr zusammenwuchs. Nicht zuletzt auch dank der Liederabende mit bester Gitarren-Begleitung und an einem Abend noch mit der professionellen Klarinettenbegleitung von Remis, einem Nachbarn auf dem Campingplatz. Was für uns alle zu einem unvergesslichen Erlebnis wurde.

Ein Campinplatzbesitzer, den die Reiseleitung von früheren Touren kennt, erzählte wieder, dass noch im Mai Hochwasser war – mit noch 4 Meter höherem Wasserstand und dass das jetzt öfters vorkommt. Wohin gegen an unseren letzten Tagen die Hitzewelle begann, die an der Dordogne noch über eine Woche anhielt und auch schon für Waldbrände sorgte. Die begonnene Umweltkatastrophe zeigt auch hier ihre Spuren.

Alles in allem ein Urlaub der besonderen Art. Alle waren sich einig: ein solcher Urlaub - mmer wieder gerne! Und an der Saale wird er auch weiterhin angeboten.