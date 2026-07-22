Zum fünften Jahrestag: Gedenk- und Protestveranstaltung am 27. Juli

Seither ermittelt die Staatsanwaltschaft – bisher ohne Ergebnis. Und seit drei Jahren verbrennt die Anlage wieder giftigsten Müll aus ganz Europa – wie vor der Explosion. Anlässlich des fünften Jahrestags der Explosion am 27. Juli 2021 werden die Parents for Future Leverkusen, die Coordination gegen BAYER-Gefahren, die Klimaliste Leverkusen, die MLPD südliches Rheinland, der Kreisverband Leverkusen von Die Linke und die Umweltgewerkschaft Köln-Leverkusen & Düsseldorf am 27. Juli, um 18 Uhr, vor dem Rathaus in Wiesdorf eine Gedenk- und Protestveranstaltung durchführen. Nehmen Sie daran teil!

Wir klagen an:

die Staatsanwaltschaft , weil sie nach fünf Jahren noch immer keine Ergebnisse ihrer Ermittlungen vorgelegt hat;

, weil sie nach fünf Jahren noch immer keine Ergebnisse ihrer Ermittlungen vorgelegt hat; das Regierungspräsidium, weil es auf der Grundlage von Gutachten, die Currenta beauftragt und bezahlt hat, den Weiterbetrieb der Giftmüllverbrennung duldet;

weil es auf der Grundlage von Gutachten, die Currenta beauftragt und bezahlt hat, den Weiterbetrieb der Giftmüllverbrennung duldet; den Oberbürgermeister und den Stadtrat, weil sie sich um so gut wie nichts gekümmert haben;

weil sie sich um so gut wie nichts gekümmert haben; die Betriebsratsführung von Currenta und die örtliche Führung der IGBCE, weil sie zu viel hingenommen haben und sich nicht zuständig fühlen. Giftmüllverbrennung gefährdet unser aller Gesundheit; erst recht die der Kolleginnen und Kollegen, die direkt an der Anlage arbeiten.

Aber vor allem die Chefs von Currenta, weil

sie – um Höchstprofite zu erzielen – wie vor fünf Jahren Giftmüll verbrennen, den sie aus ganz Europa ankarren lassen, damit der Verbrennungsprozess möglichst nie unterbrochen wird;

zu erzielen – wie vor fünf Jahren Giftmüll verbrennen, den sie ankarren lassen, damit der Verbrennungsprozess möglichst nie unterbrochen wird; weil Currenta hochgiftige Abfälle so lange in Tanks mischt , bis eine brennbare Flüssigkeit entsteht;

, bis eine brennbare Flüssigkeit entsteht; weil Currenta den Giftmüll nach der Explosion von ungeschützten bulgarischen Leiharbeitern wegräumen ließ;

wegräumen ließ; weil Currenta nach der Explosion monatelang hochgiftiges Abwasser in den Rhein einlaufen ließ.

Wir fordern deshalb:

Schluss mit der Giftmüllverbrennung, erst recht im Wohngebiet!

Ersatzarbeitsplätze!

Produzenten von Giftmüll müssen ihn selbst entsorgen!

Hier gibt es den Flyer zur Veranstaltung