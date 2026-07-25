Solidarität mit den im Frauengefängnis von Bakırköy inhaftierten Genossinnen!

Die europäischen Koordinatorinnen der Weltfrauenkonferenz bekunden ihre uneingeschränkte Solidarität und ihre unerschütterliche Unterstützung für unsere Genossinnen, die derzeit im Frauengefängnis von Bakırköy in Istanbul inhaftiert sind. In ihrem Brief vom 22. Juni 2026 berichten unsere Genossinnen von ihrer Festnahme, die am Vorabend des NATO-Gipfels in der Türkei stattfand. Nach vier Tagen Polizeigewahrsam wurden sie in Untersuchungshaft genommen und in das Frauengefängnis von Bakırköy verlegt.

In ihrem Bericht prangern sie die Kriminalisierung ihres Engagements in der Frauenbewegung an. Ihre Teilnahme an den Mobilisierungen am 8. März und am 25. November, an Demonstrationen, öffentlichen Reden und Interviews sowie ihre aktive Arbeit dienen nun als Vorwand, um sie strafrechtlich zu verfolgen. Ihr Engagement für die Rechte der Frauen und ihr Widerstand gegen Gewalt und Ungerechtigkeit werden zu Anklagepunkten gegen sie umgedeutet. Zu den inhaftierten Frauen gehören unsere Genossin Songül Yücel, Kontinentalkoordinatorin für den Nahen Osten bei der Weltfrauenkonferenz, sowie Delal Erol, Sena Şat, Ezgi Yergin, Çiğdem Yıldırım und Merve Yeşilova. Sie sind ebenfalls zusammen mit Beycan Taşkıran, die seit mehreren Monaten inhaftiert ist, und İpek Bozkurt, einer Aktivistin der Kommission der arbeitenden und werktätigen Frauen, inhaftiert.

Ihr Brief ist keine Botschaft der Resignation. Es ist eine Botschaft des Mutes, des Widerstands und des Vertrauens in die internationale Solidarität der Frauen. Trotz ihrer Inhaftierung schreiben sie uns, dass sie bei guter Gesundheit sind und den Mut nicht verlieren, dass sie sich weiterhin für ihre Sache einsetzen und den Kampf von ihrer Zelle aus am Leben erhalten. Sie erinnern uns an eine grundlegende Wahrheit: Keine Repression kann die Entschlossenheit der Frauen bremsen, die für ihre Rechte, ihre Würde und ihre Freiheit kämpfen.

Die europäischen Koordinatorinnen der Weltfrauenkonferenz der bekräftigen ihre uneingeschränkte Unterstützung für alle Frauen, die wegen ihres Einsatzes inhaftiert sind.

Angesichts dieser Repression fordern wir:

Die sofortige Freilassung von Songül Yücel, Delal Erol, Sena Şat, Ezgi Yergin, Çiğdem Yıldırım, Merve Yeşilova, Beycan Taşkıran, İpek Bozkurt und aller Frauen, die aufgrund ihres politischen Engagements und ihres Einsatzes für Frauenrechte inhaftiert sind;

die Einstellung der Strafverfolgungen, die darauf abzielen, die Mobilisierungen von Frauen, ihre Organisationen und die Ausübung demokratischer Freiheiten zu kriminalisieren;

die Achtung der Grundrechte der inhaftierten Frauen, ihrer körperlichen und seelischen Unversehrtheit sowie ihres Rechts auf Kontakt zu ihren Angehörigen und ihren Anwälten;

die Beendigung der Repression gegen feministische Aktivistinnen, Frauenorganisationen und alle, die für Gleichberechtigung, soziale Gerechtigkeit und demokratische Rechte kämpfen.

Freiheit für unsere Genossinnen! Die europäischen Koordinatorinnen der Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen aus Frankreich und Deutschland

Siehe auch Freiheit für İpek Bozkurt!