Sommercamp 2026 in den Startlöchern!

Das Großzelt ist aufgebaut, die Wiese ist gemäht, der Zeltplatz ist abgesteckt. Wir haben strahlenden Sonnenschein. Heute reisen aus ganz Deutschland Kinder und Jugendliche zum Sommercamp an. aus NRW startete heute Morgen ein ganzer Bus. Wir freuen uns auf eine tolle Woche gemeinsamen rebellischen Urlaub: wir haben Gäste aus Südafrika und Palästina, erfahren mehr über das Al Awda Krankenhaus, machen gemeinsam Sport und Ausflüge. Wir werden auch die Anlage verschönern und Einsätze in der Region machen. Am Samstag machen wir hier ein großes Waldfest. Alle, die noch vorbeikommen wollen, sind herzlich eingeladen. Wir werden die ganze Woche über auf rote Fahnen News über unser Camp berichten. Viele Grüße aus dem Wald!