Südkorea
Teilstreiks auch bei GM Korea
Die Belegschaft von GM Korea, der südkoreanischen Tochtergesellschaft des US-Autobauers General Motors, hat ihre Teilstreiks in eine zweite Woche verlängert. Am 21. und 22. Juli legten gewerkschaftlich organisierte Beschäftigte in allen Schichten für vier Stunden die Arbeit nieder. Sie forderten eine Erhöhung des monatlichen Grundgehalts um 149.600 KRW (100 US-Dollar), einen jährlichen leistungsbezogenen Bonus von 30 Millionen KRW (20.240 US-Dollar) pro Mitarbeiter sowie eine verbindliche Zusage zur Einführung neuer Modelle in den Werken des Unternehmens.