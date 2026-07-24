Teilstreiks auch bei GM Korea

Medizinisches Personal aus Hunderten von Krankenhäusern in ganz Rumänien trat am 20. Juli in einen Warnstreik. Sie protestierten gegen das neue Lohngesetz, das die Lohnunterschiede zwischen verschiedenen Berufsgruppen im System zementiert, sowie gegen den Einstellungsstopp im Gesundheitswesen. Die Proteste begannen um 9 Uhr und dauerten bis 11 Uhr an. In zahlreichen Städten versammelten sich zwischen 250 und 600 Beschäftigte und trugen ihren Protest gegen die Zustände auf die Straße mit Transparenten wie „Schluss mit der Demütigung des medizinischen Personals“ und „Macht das Gesundheitswesen zur Priorität“. Für den 28. Juli ist nun ein Generalstreik geplant.