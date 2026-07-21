Südkorea
Ulsan: Hyundai-Arbeiter weiten Streiks aus
35.000 Beschäftigte im Hyundai-Werk Ulsan – der weltweit größten Automobilfabrik – begannen am 20. Juli mit vierstündigen Teilstreiks, die drei Tage anhalten sollen. Die Arbeiter, organisiert in der Gewerkschaft KCTU streiken, um sich Mitspracherechte bei der Einführung des Roboters „Atlas“ zu sichern, über den das Unternehmen derzeit verhandelt. Außerdem geht es um höhere Bonuszahlungen. Bereits vergangene Woche gab es zweistündige Teilstreiks, es wurden rund 5.000 Autos weniger gebaut.